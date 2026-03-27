ガソリン高騰のインパクトが強いため、消費減税の話がどこかに行った感もあるが、超党派の「国民会議」による議論は行われている。先般開かれた実務者会議では、小売の業界団体に意見が求められ「税率変更に伴うシステム改修に時間がかかる」という指摘がなされた。過去の経験に基づくものだろう。▼実際のところ、業界はどう受け止めているのか。流通関係者に聞いてみた。卸の幹部は「消費にとって悪いことではない」と前置きし