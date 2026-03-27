相模屋食料は今春、豆腐・湯葉を活用した“おつまみ”提案を強化する。家飲み需要の広がりや物価高による値頃志向の高まりを背景に、従来の豆腐から一歩踏み込んだ惣菜型商品の展開を拡大。春夏シーズンに向けて「おつまみ湯葉」「おつまみやっこ」から全5品の新商品を投入。冷やして手軽に食べられる特性を生かし、夏の家飲み需要の取り込みを狙う。3月4日より関東甲信越地区を中心に発売。豆腐市場は家庭内消費の減少などを