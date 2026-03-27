B-Rサーティワンアイスクリームが、Nintendo Switch向けソフト『スーパーマリオギャラクシー』とのコラボレーションキャンペーンを4月1日から5月7日までの期間限定で実施することが発表された。 【画像あり】新作フレーバーなどコラボ商品をチェック 本キャンペーンでは、『スーパーマリオギャラクシー』の世界観を表現した新作フレー