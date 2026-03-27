◆センバツ第９日▽準々決勝智弁学園１２―８花咲徳栄（２７日・甲子園）智弁学園がセンバツ史上最大得点差となる８点差からの逆転勝利で、準決勝進出を決めた。２回表を終えた時点で０―８と絶望的な展開だったが、裏の攻撃で１点を返すと、３回からエースの杉本真滉投手（３年）を投入した。プロ注目の最速１４９キロ左腕が「球は走っていたので。チームの流れを変えてやろうと思っていた」と最初のイニングを抑えると、３