☆ソフトバンク―日本ハム（１８：３０・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝上沢、日本ハム＝伊藤新庄剛志監督で５年目を迎える日本ハムは２０１６年以来１０年ぶりのリーグ制覇を目指し、開幕戦で昨季王者のソフトバンクと対戦する。加入から３年目を迎えるレイエスが指名打者での先発が濃厚。開幕戦で本塁打となれば２４、２５年に次いで球団史上初の３年連続本塁打となる。２４年はロッテの国吉から６回にだめ押しのソ