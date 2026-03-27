◇インターリーグフィリーズ5─3レンジャーズ（2026年3月26日フィラデルフィア）フィリーズのカイル・シュワバー選手（33）が26日（日本時間27日）、本拠で行われたレンジャーズとの開幕戦に「2番・DH」で先発出場。初回の今季初打席で先制2ランを放ち、チームの勝利に貢献した。初回、先頭・ターナーが内野安打で出塁し、無死一塁で迎えた今季初打席。相手先発・イオバルディに対し1ボール2ストライクからの4球目、外角