◆センバツ第９日▽準々決勝専大松戸２―１山梨学院（２７日・甲子園）専大松戸（千葉）が山梨学院との白熱した投手戦に勝利し、春夏通じて初の甲子園４強を成し遂げた。山梨学院は昨秋の関東大会準決勝では４−１１で８回コールド負けを喫した因縁の相手。ナインは「打倒・山梨学院」を誓い、冬場の練習に取り組んできた。そして、最高の舞台でリベンジに成功した。７７歳の持丸修一監督は今大会で３勝をマーク。７７歳