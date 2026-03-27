◇第98回選抜高校野球大会山梨学院１―２専大松戸（2026年3月27日甲子園）山梨学院が優勝した2023年以来のセンバツ4強はならなかった。エースで主砲の菰田陽生（3年）を左手首骨折で欠いたが、ナインは一丸となった。先発の渡部瑛太（2年）は8回途中2失点。初回に自らのボークが絡んで1点を失ったが、2回以降は得点を許さなかった。だが、迎えた8回1死二塁で渡部が投じた110球目を専大松戸の瀬谷に勝ち越しタイムリ