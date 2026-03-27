◆センバツ第９日▽準々決勝専大松戸２―１山梨学院（２７日・甲子園）３年ぶりのセンバツＶを目指した山梨学院が、専大松戸（千葉）に敗れて４強入りを逃した。昨秋の関東大会準決勝で１１―４の８回コールドで下した相手との“再戦”。しかし、試合前に吉田洸二監督（５６）が「昨年の秋とは別のチームのようなイメージがある。投打にレベルアップしていて、去年の秋からこの春に一番伸びているんじゃないですか」と警戒