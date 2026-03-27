Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗（Gt）が、4月2日から放送開始となるNHK Eテレの語学番組『ハングルッ！ナビ』に生徒役として出演する。NHK Eテレ編集部が27日、公式Xを更新し、予告映像を公開。流暢な韓国語を披露した。【動画】ミセス若井の“流暢な韓国語”、番組が公開した予告投稿で「ハングルッ！ナビ 毎週(木)夜11:00」「4月は文字を学習します」「初回放送は、4月2日（木）夜11時です！」などと呼びかけ。動画を公開した。