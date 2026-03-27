お笑い芸人の蛍原徹（58）が26日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。漫才への思いを明かした。この日は、以前ひそかに思っていたことを話す企画「芸人矢印トーーク」の特別編「東野・西野・品川の3人矢印トーーク」が行われ、東野幸治、キングコング・西野亮廣、品川庄司・品川祐が集結。蛍原について東野は「蛍ちゃんはこの間、年末の忘年会で…。覚えてます？急に大きい声で言った。“週末、漫才し