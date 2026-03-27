Ｊ２ヴァンフォーレ甲府は２７日、昨年現役を引退した、ホームタウン富士川町(旧増穂町)出身の柏好文さん（３８）がクラブアンバサダーに就任したと発表した。クラブアンバサダー就任は石原克哉氏、橋爪勇樹氏、小椋祥平氏、ハーフナーマイク氏に続いて第5代目。クラブアンバサダーは、クラブの中期計画「CLUB VISION 2030」のキーワードでもある「Connect（つなぐ）」役割を担い、ヴァンフォーレとファン・サポーター、スポン