中古車情報サイトなどを見ていると、100万円台のポルシェやマセラティなど、型落ちの高級車が「激安」で売られていることがある。こうしたモデルは本当にお得なのか。輸入中古車専門誌の元ライターが本音で解説する。（モータージャーナリスト鈴木ケンイチ）中古の「安い高級輸入車」には2つのパターンがあるどんな趣味においても、興味が増して知識が深まるほど、さらに掘り下げて探究したくなるものだ。クルマの世界も同様