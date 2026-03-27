小林製薬の株主総会に向かう人＝27日午前、大阪市小林製薬は27日、大阪市で定時株主総会を開いた。筆頭株主の香港系投資ファンド「オアシス・マネジメント」が創業家の影響力を低減させることを目的に提案した3議案は、全て否決された。オアシスの提案は、取締役会議長を社外取締役が担うといった定款の変更。企業統治体制の改革には、社外取締役による監督強化が必要だとし、総会では他の株主に「創業家の支配から真に脱却で