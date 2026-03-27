大阪地検が入る大阪中之島合同庁舎大阪地検は27日、交際女性の当時生後4カ月だった娘に暴行を加え、頭部に回復の見込みがないけがを負わせたとして、傷害罪に問われた男性被告（47）を無罪とした大阪地裁判決を不服とし、控訴した。検察側は懲役6年を求刑していた。13日の判決は、娘の急性硬膜下血腫などは頭部への外力ではなく、けいれんにより脳の酸素が欠乏して発生した低酸素脳症などによる可能性を否定できないと判断した