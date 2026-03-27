◆ファーム・リーグ日本ハム―巨人（２７日・鎌ヶ谷スタジアム）巨人の育成１位・冨重英二郎投手（２４）＝ＢＣ神奈川＝が好リリーフを見せた。先発・又木の後を継ぎ、１点リードの８回から登板。先頭・山口を見逃し三振、浜田を三ゴロ、リンを中飛と危なげない投球で３者凡退。ファーム・リーグ開幕から４戦連続無失点となった。１０日のオープン戦・ソフトバンク戦（宇部）では１軍で初登板を果たし１回無失点。１５日の