【バンコク＝井戸田崇志】アジア開発銀行（ＡＤＢ、本部・マニラ）は２６日、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖が長期化した場合、２０２６〜２７年にアジア太平洋新興国地域の経済成長率が最大で１・３ポイント押し下げられるとの推計を公表した。ＡＤＢは昨年１２月時点で、同地域の２６年の経済成長率を４・６％と予想していた。石油価格の高騰に伴うインフレ（価格上昇）で、各国が金融引き締めを迫られたり、サプラ