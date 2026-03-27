エンゼルスは２６日（日本時間２７日）に敵地で行われたアストロズとの開幕戦に３―０で快勝。２０１４年を最後に逃し続けているプレーオフ進出に向け、好スタートを切った。主砲がひと振りで決めた。０―０の７回一死。「２番・中堅」で出場したマイク・トラウト外野手（３４）は２番手右腕、ＡＪ・ブルボーの１５６キロ直球を左翼スタンドへ運んだ。先制の１号ソロ。主砲の一発で目覚めたエンゼルス打線は８回、９回にも追加