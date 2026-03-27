「最近は特に大変なことはないので」「その数字遊び、そろそろやめませんか」ENHYPENのジョンウォンがライブ配信で口にした言葉は、ヒスン脱退をめぐる一部ファンとの温度差をあまりにも生々しく映していた。【写真】ジョンウォン、日本発祥ブランドを着こなす！ヒスンの脱退が発表されてから、すでに時間は少しずつ動き始めている。だが、一部のファンはいまだにその場に立ち尽くしたままだ。ジョンウォンの短い言葉は、まさにそ