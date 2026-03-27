観音寺市役所 香川県観音寺市は新年度から、第2子以降の保育料の完全無償化すると発表しました。所得制限などはありません。 これまでも「同時通園の第2子の保育料無償化」は実施していました。新たに対象となるのは約370人です。市内に住む0歳から2歳までの幼児50人の保育料が2400万円程度、給食費は3歳から5歳までの幼児、約320人が対象で2200万円程度の見込みです。 認可保育所の利用者については手続きは不要ですが