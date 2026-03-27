福岡市東区にある食品会社の物流センターでは25日、大型冷蔵倉庫の見学会が開かれました。分厚い防寒着をまとった小学生と保護者、およそ30人が足を踏み入れたのはマイナス23℃の世界です。真冬の富士山の頂上と同じくらいの寒さだということです。ぬれたタオルをしばらく振り回すと。■小学生「ヘルメットに当たっても戻らない。カッチカチだ。」■保護者「想像以上に寒くて、ここでお仕事している人は大変だなと思いました