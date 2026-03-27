【新華社咸寧3月27日】中国湖北省咸寧市の市街地で25日、朝霧が立ち込め、街全体が仙境を思わせる光景に包まれ、ロマンあふれる春の風情を醸し出した。霧がたなびく中、公園の緑地や蛇行する河川が霧に溶け込んで優美さを増し、ビル群は雲海に隠れて輪郭がぼやけ、幻想的な景観が広がった。（記者/潘志偉）