【新華社貴陽3月27日】中国貴州省黔南プイ族ミャオ族自治州都穀（といん）市の螺螄殻山に広がる茶畑ではこのところ、本格的な春茶の収穫時期を迎えている。地元では茶産業をより一層発展させるため、緑茶の一種「都穀毛尖」ブランドのPRイベントを開催した。イベントには業界の専門家や新茶飲料起業の代表らが集まり、ブランド構築や市場開拓などをテーマに議論を深めた。（記者/呉斯洋）