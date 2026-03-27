ＩＭＰ．の佐藤新が、ＨＢＣテレビ「今日ドキッ！」の人気企画「ベタな旅人トラベター」に出演。札幌ラーメンを満喫した。札幌の“ベタ”なグルメといえば「味噌ラーメン」と即答した佐藤だが、今回待ち受けていたのは、想像を超える「超レア」な体験の連続だった。まず向かったのは、全国からファンが詰めかける有名店「すみれ中の島本店」。しかし、案内役の松尾香奈アナウンサーから告げられたのは「ここでは食べません