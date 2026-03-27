癒しキャラクターリラックマと、ラグジュアリーホテル「ホテルニューオータニ」がコラボした、夢のようなスイーツビュッフェが登場♡メロンやマンゴーを使った贅沢スイーツに加え、リラックマたちをモチーフにした可愛いデザートが勢ぞろい。見て楽しい、食べて美味しい、特別なひとときを楽しめるイベントです♪ 可愛すぎるコラボスイーツ 今回のビュッフ