いよいよプロ野球が開幕する。阪神は開幕戦を19年のヤクルト戦から25年の広島戦まで「○●○●○●○」と勝敗を交互に繰り返す、相撲用語で言うところの「ヌケヌケ」を7年連続で継続中。2リーグ制以降の開幕戦では球団最長で、他球団を含めても7年以上は中日の11年（93〜03年）、日本ハムの8年（69〜76年）、西武の7年（70〜76年）との4例（前身球団を含む。パの後期開幕戦を除く）だけ。“法則”に従えば今季は黒星スタートだ