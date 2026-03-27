文化放送は27日、レギュラー番組『#C-pla presents ＝LOVE齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお』（毎週日曜後9：00）について、諸般の事情により終了すると発表。4月12日から新番組『＝LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME 櫻井もものタイトル未定（仮）』が同時間帯でスタートすると発表した。【画像】文化放送『#C-pla presents =LOVE 齋藤樹愛羅・ ≠ME櫻井もものしーぶらじお』番組放送休止のお知らせ（全文）新番組の正式タイト