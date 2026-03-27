◇プロ野球セ・リーグ巨人ー阪神（3月27日、東京ドーム）支配下登録、開幕1軍という大きな目標を達成した巨人の宇都宮葵星（きさら）選手。開幕戦を前に少し緊張しているかと思いきや、「いまはしてないです」と笑顔を見せました。自分の立ち位置は「（増田）大輝さんのようなユーティリティープレーヤー」と理解。練習も内外野の守備、走塁、打撃とどう時間を使うかがカギになってきます。「外野はやってないですけど、去年も