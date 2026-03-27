福井県永平寺町内で行われている自動運転「レベル４」での移動サービスが、４月から休止する。産業技術総合研究所（産総研）から町に貸し出されている車両について、開発に関わった企業が、産総研の自動運転のプロジェクトから撤退し、車両の維持や保守が困難になるためとしている。レベル４は一定の地域、条件下で運転操作を自動化。永平寺町では２０２３年５月から町の委託を受けたまちづくり会社が、運転手のいない車両を町