B'zのギタリスト松本孝弘が27日、誕生日を迎えた。X上ではファンはもちろん、地元など祝福メッセージで盛り上がっている。名誉市民である出身地の大阪・豊中市広報Xは「松本さんHappy Birthday」と投稿し、「松本さんは本市に生まれ、幼少期を市内で過ごされました。昨年は『B'z LIVE−GYM 2025−FYOP−』を開催。そして『生まれ育った豊中の文化振興に役立ててほしい』とご寄付をいただき、4度目となる紺綬褒章を受賞されました」