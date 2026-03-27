◇MLB ドジャース 8-2 ダイヤモンドバックス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)2年連続で開幕投手をつとめ、2年連続で勝利投手となったドジャースの山本由伸投手。試合後に投球を振り返りました。序盤から無失点の立ち上がりとするも、4回に痛恨の先制2ランを浴びた山本投手。それでも状態を乱さず、6回6奪三振2失点と好投を披露しました。山本投手は「初回から思い切り投げられましたし、先制のホームランを許してしまいました