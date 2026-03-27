店舗や個人宅の電話番号を調べるＮＴＴの番号案内と、折りたたみ式の携帯電話「ガラケー」。多くの人に親しまれてきた電話にまつわるサービスとモノが今月末、相次いで姿を消す。背景には、スマートフォンの普及がもたらした暮らしの変化がある。（広瀬航太郎）減る固定電話「お名前を教えてください」「では番号をご案内します」番号案内の終了まで１か月を切った今月４日。横浜市にある「ＮＴＴネクシア」（本社・札幌市）