お笑いコンビ、ラバーガール飛永翼（43）が26日、自身のXを更新。東京・豊島区のサンシャインシティ内にある「ポケモンセンターメガトウキョー」で同日発生した女性刺殺事件について思いをつづった。飛永は「今日のお昼、子供と池袋のポケモンセンターに行っていました」と事件当日に同所を訪れていたことを明かし、「本当にこういう事件は無くなって欲しい」と悲痛な思いを記した。事件は26日午後7時15分頃に発生。アルバイトの女