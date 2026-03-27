春本番を迎え、歓迎会が開催される職場が増える季節となりました。株式会社マイナビ（東京都千代田区）が実施した「【正社員2万人に聞いた】歓迎会に関する意識調査2026年」によると、新しい職場で歓迎会を開いてもらうことは「嬉しい」と回答した正社員は約4割となったものの、歓迎会の評価は一様ではなく、条件によって受け止め方が左右されやすいことが明らかになりました。【調査結果を見る】歓迎会ってどんなイメージですか？