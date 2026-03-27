中国国家医療保障局（医保局）によると、世界初の侵襲型ブレイン・マシン・インターフェース医療機器（脳内や脳表面に電極などのデバイスを直接留置し、脳信号を読み取ったり刺激を与えたりする医療機器）がこのほど、世界で初めて正式な製造販売許可を取得しました。医保局は発売からわずか2日後に、当該製品に医療保険コードを付与し、画期的な製品の製造販売許可から臨床応用に至るまでの重要な段階を円滑につなげることを成功