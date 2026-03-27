約730万円から！ 日産「新たな“四駆SUV”」発表！日産が北米市場で主力SUVとして展開している「ローグ」は、日本では「エクストレイル」の名で親しまれているグローバルモデルです。この人気モデルに、2026年2月10日、待望のプラグインハイブリッド（PHEV）仕様が仲間入りしました。今回の「ローグ PHEV」の大きな特徴は、三菱「アウトランダーPHEV」をベースとしたOEM車である点にあります。日産と三菱のパートナーシップに