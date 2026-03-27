Da-iCEの工藤大輝が初めてトータルプロデュースを手がけるガールズコレクティブ Re:inc.（リンク）が始動。本日3月27日にデビューEP『Pre:inc.』を配信リリースした。 （関連：BE:FIRST、トーク面の成長も『BE:FIRST TV Season2』で橘慶太、工藤大輝と振り返ったグループのこれまで） Re:inc.はダンス＆ボーカルを中心に活動する5人と、映像／デザインなどのクリエイティ