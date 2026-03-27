きょう（27日）午後、岡山市北区津高のクリーニングとコインランドリーの店舗に乗用車が突っ込みました。けが人の情報は入っていません。 【写真を見る】【速報】岡山市北区津高のクリーニング店に車が突入けが人の情報はなし【岡山】 突っ込んだのは高齢の男性が運転する乗用車 きょう（27日）午後2時20分ごろ、通りかかった人から岡山市北区津高の「コインランドリーに車が突っ込んだ」と警察に通