英国遠征中の日本代表は28日、敵地グラスゴーでスコットランド代表と対戦する。ボランチでの先発が予想される佐野海舟は、相手のキーマンとなるナポリのMFスコット・マクトミネイについて、こう印象を語った。「キーマンになる選手だと思うので、必ず潰さないといけないと思いますし、相手もそこをメインとしてやってくると思うので、そこの対応というのはしっかりやれればいいかなと」 具体的な対策としては、「まずボ