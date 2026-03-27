陸上自衛隊駒門駐屯地は3月27日、酒気帯び運転をして交通事故を起こしたうえ当て逃げし、罰金刑を受けた20代の自衛官を懲戒処分にしました。 停職5か月の懲戒処分を受けたのは、機甲教導連隊に所属する26歳の陸士長です。 駒門駐屯地広報によりますと、陸士長は2024年1月23日、御殿場市内で酒気帯び状態で自家用車を運転中、走っている前方の車両に追突する物損事故を起こし、警察に通報せずに現場を立ち去りました。 警察から