タレントの田中 裕理さんが自身のインスタグラムを更新。東京大学を卒業したことを報告しました。【写真を見る】【 田中 裕理 】東京大学卒業を報告「大学生活の全てが宝物です本当に濃い時間を過ごせました」田中さんは「東京大学を卒業しました」と綴り、東大の本郷キャンパスの安田講堂を背景に、ピンク色の袴姿で、卒業証書を手にした画像を投稿。 東京大学の文学部人文学科で学んだ田中さんは「大学生活の全てが宝物で