自動改札機のないJR徳島駅＝26日JR四国は9月末までに徳島駅に自動改札機を設置する。JR各社と沖縄都市モノレールによると、他の46都道府県は既に自動改札がある。徳島駅への導入で全国最後の“空白県”が解消。ただICOCAなどの交通系ICカードはエリア外で使えない。JR四国によると入退場合わせて四つの通路を設ける。自動改札は裏面が黒い磁気切符のほか、同社のスマートフォン向けチケットアプリ「しこくスマートえきちゃん」