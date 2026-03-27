タレントで歌手の中川翔子が27日、Xを更新。ストーカー規制法の強化を訴えた。東京・豊島区のサンシャインシティ内にある「ポケモンセンターメガトウキョー」で発生した女性刺殺事件をめぐっては、警視庁が以前に被害女性から相談を受けて容疑者の元交際相手の男をストーカー規制法違反容疑で逮捕していたことも報じられたことから、同法の効果や法定刑について疑問の声もあがっている。そうした中、長年にわたってストーカー被害