２７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２３０円５８銭（０・４３％）安の５万３３７３円０７銭だった。２日連続で下落した。前日の米株式市場で、米国とイランの停戦交渉の長期化が意識され、主要な株価指数が下落した。この流れを引き継いだ東京市場でも半導体関連株を中心に売られ、日経平均の下げ幅は一時１０００円を超えた。一方、午後の取引では割安感の出た銘柄を中心に買い戻される場面