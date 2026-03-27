春の新学期、子どもたちの見えにくい不調が静かに広がっている。キリンホールディングス株式会社の調査によると、小学校教諭の８３．４％が「４月は児童のなんとなくの不調が多い」と実感している一方、保護者で同様に感じているのは３４．２％にとどまり、学校と家庭で認識のギャップが浮かび上がった。特に影響を受けやすいのは小学１年生だ。教諭の８１．２％、保護者の５４．６％が「他学年より不調が多い」と回答。疲労感