◆センバツ第９日▽準々決勝英明―大阪桐蔭（２７日・甲子園）春夏１０度目の全国制覇を目標に掲げる大阪桐蔭が２７日、準々決勝で英明（香川）と対戦する。先発投手は、背番号１４の小川蒼介（３年）。２６日の２回戦の三重戦では８回途中から２回１／３を無失点。延長１０回タイブレークで１点リードを守り抜く好救援で勝利に貢献した最速１４７キロ左腕だ。試合前、西谷浩一監督（５６）は「状態が良かったので、その