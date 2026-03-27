卓球のノジマＴリーグのプレーオフ決勝は男子が２７日、女子が２８日に東京・国立代々木第二体育館で行われる。出場する男女４チームが２６日に都内で会見。男子は初優勝を目指し、レギュラーシーズン１位の東京と対戦する２位の金沢は、石川・七尾市出身の主将・松平健太（３４）が「震災があった後も地元の方は応援をしてくれた。優勝して恩返ししたい」と、参入３季目での悲願をかなえる。リーグ参入１季目のシーズン途中の