3月27日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、朝日新聞の「未成年ＳＮＳ依存、企業に責任米メタ・ユーチューブに賠償命令州裁判所評決」という記事を取り上げ、大竹がコメントした。 米ロサンゼルスの州裁判所の陪審団は２５日、インスタグラムやユーチューブなどの設計が、利用者にとって中毒性が高いものになっていたとして、ＳＮＳ会社の責任を認める評決を出した。未成年者