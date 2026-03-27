◆センバツ第９日▽準々決勝英明―大阪桐蔭（２７日・甲子園）３年ぶり４度目の出場で春夏通じて初のベスト８に進んだ英明は準々決勝で大阪桐蔭と対戦する。連戦となるが香川純平監督（４０）は「疲れ？いつも通りです。（選手たちはいつも通り）パクパクご飯食べてました。（対戦）相手も相手ですし、雰囲気に臆することなくのびのびやってほしい」と選手に期待した。先発は背番号１の冨岡琥希（３年）を送り出す。「