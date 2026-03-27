モスバーガーを展開するモスフードサービスは、BMXフリースタイル・パークの中村輪夢(なかむら りむ)選手と「チャレンジパートナー契約」を締結。中村選手が最高難易度の大技を披露する新CM『とびきりな瞬間』篇を3月26日よりウェブで公開している。東京・六本木では同日、メディア発表会が開催された。MOS×中村輪夢選手がチャレンジパートナー契約を締結。中村選手の大技も披露された○モスフードサービス初の個人選手サポートモ